У Зеленського заявили, що масштабний наступ РФ вже почався

Новий і масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої тривають на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні основні і активні бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Подоляк назвав їх і достатньо масштабними.

"Коли всі очікували наступу, це і є той самий наступ, він вже почався", - йдеться у заяві.

Подоляк підкреслив, що наступ і не закінчувався, а певний час РФ підсилює цей тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть.