UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського заявили, що масштабний наступ РФ вже почався

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Новий і масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої тривають на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні основні і активні бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Подоляк назвав їх і достатньо масштабними.

"Коли всі очікували наступу, це і є той самий наступ, він вже почався", - йдеться у заяві.

Подоляк підкреслив, що наступ і не закінчувався, а певний час РФ підсилює цей тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть.

Нагадаємо, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області протягом останнього тижня зріс.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Росія ймовірно посилить наступ вже найближчим часом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також повідомляв, що Немає жодних ознак, що Росія готується до миру, а навпаки, Кремль готує новий наступ в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськЗбройні сили УкраїниДонбасДонецька областьОфіс президентаВійна в Україні