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У Зеленского заявили, что масштабное наступление РФ уже началось

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои продолжаются на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что сегодня основные и активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях. Подоляк назвал их достаточно масштабными.

"Когда все ожидали наступления, это и есть то же наступление, оно уже началось", - говорится в заявлении.

Подоляк подчеркнул, что наступление и не заканчивалось, а некоторое время РФ усиливает это давление количеством людей, отправляемых на смерть.

Напомним, что темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области за последнюю неделю вырос.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Россия, вероятно, усилит наступление уже в ближайшее время.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также сообщал, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к миру, а наоборот, Кремль готовит новое наступление в Украине.

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