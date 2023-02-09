Росіяни у Луганській області розпочали наступ, який ЗСУ зможуть використати для контратаки, - ISW
Темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області протягом останнього тижня зріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри бойових дій підтверджують рух окупантів на північний захід від Сватового. Військове командування РФ повністю залучило частини кількох дивізій до наступальних дій на цій ділянці лінії фронту.
"Підрозділи кількох полків 144 та 3 мотострілецької дивізії (20 загальновійськова армія, ЗВО) і полк 90 танкової дивізії (ЦВО), підтримані частинами 76 Повітряно-десантної дивізії та невизначеними підрозділами Південного військового округу ведуть наступальні операції вздовж усієї лінії Сватове-Кремінна", - мовиться у звіті.
В ISW інформують, що відповідні факти вказують на те, що російський наступ почався, в той же час українські сили не дають ворогу отримати значні успіхи.
Спеціалісти пояснюють, що зараз окупанти в Луганській області намагаються перехопити ініціативу. Це може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей.
"Ця кульмінація дасть для українських сил вікно можливостей, яке можна використати у власному контрнаступі", - додали в Інституті вивчення війни.
Ключові висновки ISW:
- Повідомляється, що командування "народної міліції "ДНР" взяло під контроль російський артилерійський дивізіон, ймовірно, для підтримки зусиль зі зміцнення деградованих сил "ДНР" перед наступом Росії.
- Повідомлення про підпорядкування російського мобілізованого персоналу формуванням "ДНР" також може свідчити про те, що російське військове командування, можливо, продовжує зусилля з інтеграції спеціальних формувань "ДНР" і "ЛНР" до збройних сил РФ, але, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами.
- Російські офіційні особи продовжують пропонувати заходи для підготовки військової промисловості Росії до тривалої війни в Україні, а також, ймовірно, встановлюють додаткові умови для ухилення від санкцій.
- Російські війська продовжили наступальні дії на північний захід від Сватового та активізували наступальні дії в районі Кремінної.
- Російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі міста Авдіївка-Донецьк і на заході Донецької області.
- Повідомляється, що російські та українські сили продовжують дрібномасштабні бойові дії та розвідку в дельті річки Дніпро та на Кінбурнській косі.
- Повідомляється, що група Вагнера вдається до більш жорсткої тактики у своїй кампанії вербування в'язнів, можливо, у відповідь на зниження ефективності кампанії.
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