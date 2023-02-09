Росіяни у Луганській області розпочали наступ, який ЗСУ зможуть використати для контратаки, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри бойових дій підтверджують рух окупантів на північний захід від Сватового. Військове командування РФ повністю залучило частини кількох дивізій до наступальних дій на цій ділянці лінії фронту.

"Підрозділи кількох полків 144 та 3 мотострілецької дивізії (20 загальновійськова армія, ЗВО) і полк 90 танкової дивізії (ЦВО), підтримані частинами 76 Повітряно-десантної дивізії та невизначеними підрозділами Південного військового округу ведуть наступальні операції вздовж усієї лінії Сватове-Кремінна", - мовиться у звіті.

В ISW інформують, що відповідні факти вказують на те, що російський наступ почався, в той же час українські сили не дають ворогу отримати значні успіхи.

Спеціалісти пояснюють, що зараз окупанти в Луганській області намагаються перехопити ініціативу. Це може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей.

"Ця кульмінація дасть для українських сил вікно можливостей, яке можна використати у власному контрнаступі", - додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW: