Росія ймовірно посилить наступ в Україні найближчими днями, - міністр оборони Італії

Росія ймовірно посилить наступ вже найближчим часом. Союзники працюють над тим, аби допомогти Україні.

Про це під час пресконференції в Римі заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми працюємо з Україною, щоб допомогти їй захиститися від цієї атаки, яка, схоже, посилиться сьогодні і найближчими днями", - заявив Крозетто.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що як стверджувало ГУР, російський диктатор Володимир Путін не досяг жодних стратегічних завдань, цілей, які оголошував на початку вторгнення на територію України.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Росія наразі не готова до миру й готує новий наступ в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.