РФ готується до нових наступів. Генсек НАТО закликав і надалі забезпечувати Україну зброєю

Немає жодних ознак, що Росія готується до миру, а навпаки, Кремль готує новий наступ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час спільної прес-конференції в середу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, передає The Guardian .

"На жаль, ми не бачимо ознак того, що Росія готується до миру. Навпаки, Москва готується до нових військових наступів", - сказав він.

З цієї причини, за словами генсека НАТО, Альянс має продовжувати постачати Україні зброю, яка їй потрібна, "щоб відвоювати територію та перемогти як суверенна, незалежна держава".

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що новий наступ російських військ може розпочатися у Харківській чи Запорізькій областях.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російське військове командування поспішає розпочати новий великий наступ для захоплення Донецької області, не маючи достатньої бойової потужності, та ставить нереалістичні терміни.

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