У Зеленского заявили о готовности ответить на кибератаку на госсайты

По словам Ермака, уже 90% всех государственных сайтов возобновили свою работу. В то же время украинская разведка и СБУ сейчас анализируются ситуацию и уже имеют определенные мнения относительно того, кто именно стоит за кибератакой.

Также Украина сотрудничает с международными партнерами по вопросам кибербезопасности, в том числе с Британией и США.

"Конечно, мы абсолютно готовы ответить на эти атаки и продолжить сотрудничество с нашими партнерами для обеспечения защиты", - заявил Ермак.

Руководитель Офиса президента отметил, что кибератаки были одними из потенциальных факторов дестабилизации в Украине, однако другая стратегическая инфраструктура не пострадала из-за надежной защиты.