В кибератаке против Украины просматривается российский след, - Центр коммуникаций
В Центре стратегических коммуникаций пришли к выводу, что в хакерской атаке на сайты госорганов Украины, которая произошла в ночь на 14 января, явно прослеживается российский след. Специалисты привели факты, указывающие на это.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В Центре отметили, что такой масштабной кибератаки на украинские госорганы не было давно. Специалисты предположили, что нападение связано с провалом России на переговорах с США и НАТО о так называемых "гарантиях безопасности" и сотрудничестве Украины с Альянсом.
"На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерское нападение на украинские госорганы также может являться частью этой психологической атаки на украинцев", - отметили в Центре.
Там добавили, что на российский след также указывает и хронология распространения новости о кибератаке. Информация сначала появилась в соцсетях. Затем ее первыми опубликовали медиа, которые называют "сливными бачками". Далее новость подхватили российские издания.
Центр опубликовал хронологию выхода новости о кибератаке против Украины в российских СМИ с заголовками:
- 04:04 - "Бойтесь": хакеры взломали сайт Министерства образования Украины" (alternatio.org);
- 04:14 - "Бойтесь": на сайте украинского министерства появились угрозы жителям" (ria.ru);
- 05:00 - "Хакеры взломали сайт министерства образования Украины" (echo.msk.ru);
- 05:03 - "Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы" (life.ru).
Украинские СМИ начали публиковать новость о кибератаке только утром.
"Скрыть "российский след" должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и "других исторических землях", - обратили внимание специалисты Центра.
По их мнению, это было сделано специально, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу. Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседние страны.
"Ведь прошлое польско-украинских отношений является чувствительной темой. И противоречия по трактовке некоторых событий в Польше и Украине создают определенные проблемы для современного сотрудничества двух государств в ряде сфер", - подчеркнули в Центре.
Именно фактор исторических отношений Украины и Польши пытаются использовать российские спецслужбы, чтоб максимально обострить противоречия между странами и добиться международной изоляции Украины.
Напомним, в Украине в ночь на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты госструктур. В результате чего недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и ряд других. По данным Госспецсвязи, утечки персональных данных не произошло.
Отметим, решается вопрос об открытии дела по факту кибератаки на сайты госорганов.