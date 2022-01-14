Кибератака на Украину. Решается вопрос об открытии дела

Сегодня ночью хакеры взломали ряд сайтов госструктур Украины. Решается вопрос об открытии дела.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Киберполиции Украины .

Сейчас правоохранители собирают цифровые доказательства и устанавливают причастных к совершению кибератак.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, под кибератаку попали следующие сайты:

МИД,

ГСЧС,

Минобразования,

Минспорта,

Минэнерго,

Минагрополитики,

Минветеранов,

Кабмина,

Минзащиты окружающей среды,

Государственная казначейская служба,

портал "Дия".

По информации Госспецсвязи, в результате хакерской атаки, которая была осуществлена на ряд правительственных сайтов, утечки персональных данных не произошло. Сейчас идет расследование инцидента.