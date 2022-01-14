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Кибератака на Украину. Решается вопрос об открытии дела

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Киев, Пятница 14 января 2022 11:00
Кибератака на Украину. Решается вопрос об открытии дела Фото: из-за кибератаки на госсайты Украины могут открыть дело (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня ночью хакеры взломали ряд сайтов госструктур Украины. Решается вопрос об открытии дела.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киберполиции Украины.

Сейчас правоохранители собирают цифровые доказательства и устанавливают причастных к совершению кибератак.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, под кибератаку попали следующие сайты:

  • МИД,
  • ГСЧС,
  • Минобразования,
  • Минспорта,
  • Минэнерго,
  • Минагрополитики,
  • Минветеранов,
  • Кабмина,
  • Минзащиты окружающей среды,
  • Государственная казначейская служба,
  • портал "Дия".

По информации Госспецсвязи, в результате хакерской атаки, которая была осуществлена на ряд правительственных сайтов, утечки персональных данных не произошло. Сейчас идет расследование инцидента.

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Кибератака Киберполиция
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