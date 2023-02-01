Зеленського запросять на онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну, - Kyodo

Японія має намір провести онлайн-саміт "Великої сімки" 24 лютого, в першу річницю російського вторгнення в Україну. Токіо головує у групі G7 цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo .

За даними джерел, прем’єр-міністр Фуміо Кісіда розглядає можливість запросити на відеосаміт президента України Володимира Зеленського. У ході зустрічі лідери G7 мають намір підтвердити свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.

Це буде перший саміт G7, організований Кісідою. Аналогічна зустріч відбулася і 24 лютого 2022 року, на якій лідери групи домовилися про запровадження економічних санкцій проти Росії.

Очікується, що на запланованому онлайн-саміті країни G7, як-от Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США, а також Європейський Союз підтвердять співпрацю в підтримці України та засудять Росію, повідомили джерела.

Джерела повідомили, що лідери G7 обміняються думками про те, як стабілізувати світові енергетичні ринки, які були вражені після вторгнення Росії в Україну минулого року, коли ціни на нафту та природний газ у всьому світі різко зросли.

Кісіда також висловив готовність розглянути питання щодо відвідин України для переговорів із Зеленським, якщо будуть виконані відповідні умови.

Серед країн G7 лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини та Італії вже відвідали Україну з початку війни. У грудні президент США Джо Байден провів зустріч із Зеленським у Вашингтоні.

Але представник японського уряду заявив, що організувати візит Кісіди до України може бути складно з міркувань безпеки, оскільки відносини між Токіо та Москвою за останній рік різко погіршилися.