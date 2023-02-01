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Зеленского пригласят на онлайн-саммит G7 в годовщину вторжения РФ в Украину, - Kyodo

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Токио, Среда 01 февраля 2023 14:26
Зеленского пригласят на онлайн-саммит G7 в годовщину вторжения РФ в Украину, - Kyodo Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Япония намерена провести онлайн-саммит "Большой семерки" 24 февраля, в первую годовщину российского вторжения в Украину. Токио председательствует в группе G7 в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным источников, премьер-министр Фумио Кисида рассматривает возможность пригласить на видеосаммит президента Украины Владимира Зеленского. В ходе встречи лидеры G7 намерены подтвердить свое единство в борьбе с агрессией России против Украины.

Это будет первый саммит G7, организованный Кисидой. Аналогичная встреча состоялась и 24 февраля 2022 года, на которой лидеры группы договорились о введении х экономических санкций в отношении России.

Ожидается, что на запланированном онлайн-саммите страны G7, такие как Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский Союз подтвердят сотрудничество в поддержке Украины и осудят Россию, сообщили источники.

Источники сообщили, что лидеры G7 обменяются мнениями о том, как стабилизировать мировые энергетические рынки, которые были потрясены после вторжения России в Украину в прошлом году, когда цены на нефть и природный газ во всем мире резко выросли.

Кисида также выразил готовность рассмотреть вопрос о посещении Украины для переговоров с Зеленским, если будут выполнены соответствующие условия.

Среди стран G7 лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии и Италии уже посетили Украину с начала войны. В декабре президент США Джо Байден провел встречу с Зеленским в Вашингтоне.

Но представитель японского правительства заявил, что организовать визит Кисиды в Украину может быть сложно из соображений безопасности, поскольку отношения между Токио и Москвой за последний год резко ухудшились.

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