Зеленського запросили на саміти НАТО, ЄС та G7, - МЗС України
Окрім саміту НАТО, президент Володимир Зеленський також отримав запрошення на засідання "Великої сімки" (G7) та Європейського союзу (ЄС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого під час брифінгу.
Запрошення на саміт НАТО
Як відзначив Тихий, президент отримав запрошення на саміт НАТО. Відповідне рішення є важливим, втім Києву потрібні також й сильні рішення цього засідання.
"Для нас, як для держави, важливе наповнення цієї зустрічі й нам важливо, щоб за підсумками цього саміту був сигнал все-таки сили і єдності, в тому числі, що стосується України. От зараз йде робота над тим, щоб вийти на ці рішення підсумкові, які за підсумками саміту НАТО в Гаазі будуть. І я думаю, що від цього буде залежати, в тому числі і участь України, рівень участі України", - пояснив він.
Саміт G7 та ЄС
Окрім саміту НАТО, як розповів речник МЗС України, Зеленський отримав запрошення на засідання G7. Підготовка до зустрічі й форматів триває, втім, безпосередньо новини про фінальне рішення щодо участі будуть ближче до дат подій.
"Тому що ви розумієте, що багато факторів впливає, і йдеться не лише про зустрічі і рішення, йдеться і про безпекову ситуацію. Все-таки в нас країна в повномасштабній війні. Але я можу підтвердити, що запрошення на обидві події є і підготовка до участі в них теж є. Оце факт", - пояснив він.
Зокрема Зеленський отримав запрошення на саміт ЄС.
"Обов'язково на полях таких заходів пропрацьовуються двосторонні зустрічі. Ці випадки три не є виключенням. Я переконаний, що двосторонні зустрічі на полях цих заходів будуть. Які? Над цим ми зараз і працюємо. Будемо інформувати, коли буде більше ясності", - додав Тихий.
Участь Зеленського в саміті НАТО
3 червня президент Зеленський заявив, що Україну запросили на майбутній саміт НАТО в Гаазі. Водночас ЗМІ писали про те, що Сполучені Штати Америки (США) виступали проти такого запрошення.
Як відзначав голова МЗС України Андрій Сибіга, Україна очікує від партнерів сильних рішень щодо підтримки Києва. У такому разі візит Зеленського стане можливим.
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