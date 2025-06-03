Зеленський відповів, чи запросили Україну на саміт НАТО в Гаазі

Україну запросили на саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться в кінці цього місяця.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"У нас була зустріч з Генсеком НАТО (Марком Рютте - ред.). Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо. Зараз міністр Сибіга буде зі своїми колегами розмовляти щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту в Гаазі", - повідомив Зеленський.

Він уточнив, що наразі глава МЗС України Андрій Сибіга буде розмовляти щодо "інфраструктури" та можливих результатів цієї зустрічі.

Саміт НАТО в Гаазі

Нагадаємо, за даними Radio Free Europe, саміт НАТО замість трьох днів триватиме два дні. Це пов'язано з тим, що в Альянсі побоюються нового скандалу з президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема, видання нагадало саміт НАТО 2018 року в Брюсселі, коли був перший президентський термін Трампа. Тоді відео напруженої суперечки з колишнім генсеком Єнсом Столтенбергом визначило тон засідання. Трамп зі свого боку пригрозив повністю вивести США з військової організації.

Для того, щоб уникнути приводів для конфлікту на саміті в червні, захід буде скорочено з трьох днів до двох. Програму ще не затвердили, але, найімовірніше, у перший день буде офіційна вечеря, а в другий - дві робочі сесії. Одна буде зосереджена на витратах на оборону, а інша на питаннях розвитку оборонної промисловості.

Нещодавно ми писали, що за даними WNL, Трамп братиме участь у новій зустрічі. На саміт також отримав запрошення український лідер Володимир Зеленський.

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