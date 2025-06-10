Зеленского пригласили на саммиты НАТО, ЕС и G7, - МИД Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера главы Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого во время брифинга.

Приглашение на саммит НАТО

Как отметил Тихий, президент получил приглашение на саммит НАТО. Соответствующее решение является важным, впрочем, Киеву нужны также и сильные решения этого заседания.

"Для нас, как для государства, важно наполнение этой встречи и нам важно, чтобы по итогам этого саммита был сигнал все-таки силы и единства, в том числе, что касается Украины. Вот сейчас идет работа над тем, чтобы выйти на эти решения итоговые, которые по итогам саммита НАТО в Гааге будут. И я думаю, что от этого будет зависеть, в том числе и участие Украины, уровень участия Украины", - пояснил он.

Саммит G7 и ЕС

Кроме саммита НАТО, как рассказал спикер МИД Украины, Зеленский получил приглашение на заседание G7. Подготовка к встрече и форматов продолжается, впрочем, непосредственно новости о финальном решении об участии будут ближе к датам событий.

"Потому что вы понимаете, что много факторов влияет, и речь идет не только о встречах и решениях, речь идет и о ситуации с безопасностью. Все-таки у нас страна в полномасштабной войне. Но я могу подтвердить, что приглашение на оба события есть и подготовка к участию в них тоже есть. Это факт", - пояснил он.

В частности Зеленский получил приглашение на саммит ЕС.

"Обязательно на полях таких мероприятий прорабатываются двусторонние встречи. Эти случаи три не являются исключением. Я убежден, что двусторонние встречи на полях этих мероприятий будут. Какие? Над этим мы сейчас и работаем. Будем информировать, когда будет больше ясности", - добавил Тихий.