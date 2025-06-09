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Сибіга назвав умову поїздки Зеленського на саміт НАТО: потрібні сильні рішення

Понеділок 09 червня 2025 19:52
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Сибіга назвав умову поїздки Зеленського на саміт НАТО: потрібні сильні рішення Фото: Андрій Сибіга, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує від партнерів рішень, які дадуть змогу посилити оборону України. У такому разі візит президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі стане можливим.

Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом.

У міністрів запитали, чи будуть країни НАТО згадувати Росію як спільного ворога в підсумковому комюніке саміту Альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-26 червня.

Відповідь Будріса

"Звичайно, ці теми будуть включені до спільної декларації, як це вже було зроблено у Вашингтоні, у рамках саміту в Мадриді, у Брюсселі, у Вільнюсі, у 2022 році, тому що йдеться про найважливіші питання безпеки, і Росія є об'єктом військової загрози", - зазначив очільник МЗС Литви.

Також Будріс звернув увагу, що за підсумками двох останніх самітів Альянсу союзники наголошують, що шлях України до НАТО є невідворотним. І нічого в цьому питанні не змінилося.

Він додав, що переговори про комюніке саміту тільки почалися.

Відповідь Сибіги

Зі свого боку Сибіга нагадав, що в жодної третьої країни, зокрема Росії, немає права вето щодо членства України в НАТО.

Він додав, що безпека України і євроатлантична безпека є неподільними, і Україна тут не сторона, яка просить. Україна може істотно посилити безпеку всього євроатлантичного простору.

"Для того, щоб уможливити участь президента Зеленського в цьому заході (ідеться про саміт НАТО - ред.), мають бути відповідні сильні конкретні рішення, які вже зараз посилюють нашу оборонну спроможність. Виходячи з цієї логіки, ми вибудовуємо наші очікування і доводимо їх безпосередньо до наших партнерів", - розповів Сибіга.

Участь Зеленського в саміті НАТО

Нагадаємо, ще 3 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну запросили на майбутній саміт НАТО в Гаазі.

Водночас ЗМІ писали, що США виступали проти такого запрошення.

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