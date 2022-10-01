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У Зеленського впевнені, що зараз закінчити війну дипломатичним шляхом неможливо

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 15:54
У Зеленського впевнені, що зараз закінчити війну дипломатичним шляхом неможливо Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Зараз закінчити війну дипломатичним шляхом неможливо. Україна зможе відновити переговори з Росією лише за умови виведення військ, включно з Кримом.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Росія не хоче вести переговори - вона лише висуває ультиматуми. Якщо російська армія покине всю територію України, включно з Кримом, переговори можуть відновитися", - заявив він.

Подоляк також підкреслив, що для України так звані "референдуми" та анексія Росією окупованих територій нічого не означають. Ці регіони залишаються українськими, не дивлячись на незаконні дії Росії.

"Референдуми не мають юридичної сили за міжнародним правом. І Україна готова на все, щоб їх повернути. Наші люди про це нас просять. Це були фейкові голоси, до яких вони не мали стосунку", - зазначив радник керівника ОП.

За його словами, шанси ядерного конфлікту невеликі, але вони все ж існують. Подоляк додав, що у разі ядерного удару наслідки будуть катастрофічними, а відповідь доведеться давати, зокрема, в межах ЄС і НАТО.

Нагадаємо, що Росія неодноразово погрожувала Україні та Заходу ядерною зброєю. Розвідка зазначає, що такий ризик існує, особливо вздовж лінію фронту.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що у разі удару Росія повинна отримати рішучу відповідь, інакше у світі запанує хаос.

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