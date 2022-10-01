У Зеленского уверены, что сейчас закончить войну дипломатическим путем невозможно
Сейчас закончить войну дипломатическим путем невозможно. Украина сможет возобновить переговоры с Россией только при условии вывода войск, включая Крым.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Россия не хочет вести переговоры - она лишь выдвигает ультиматумы. Если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым, переговоры могут возобновиться", - заявил он.
Подоляк также подчеркнул, что для Украины так называемые "референдумы" и аннексия Россией оккупированных территорий ничего не значат. Эти регионы остаются украинскими, несмотря на незаконные действия России.
"Референдумы не имеют юридической силы согласно международному праву. И Украина готова на все, чтобы их вернуть. Наши люди об этом нас просят. Это были фейковые голоса, к которым они не имели отношения", - отметил советник руководителя ОП.
По его словам, шансы ядерного конфликта невелики, но они все же есть. Подоляк добавил, что в случае ядерного удара последствия будут катастрофическими, а ответ придется давать, в частности, в рамках ЕС и НАТО.
Напомним, что Россия неоднократно угрожала Украине и Западу ядерным оружием. Разведка отмечает, что такой риск существует, особенно вдоль линии фронта.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в случае удара Россия должна получить решительный ответ, иначе в мире воцарится хаос.
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