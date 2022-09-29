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Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії

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Четвер 29 вересня 2022 18:19
Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Загроза застосування Росією ядерної зброї проти України, є "дуже високою". Ймовірно ворог атакуватиме вздовж лінії фронту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головного управління розвідки МО.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, в якості цілі для ядерного удару Росія може обрати:

  • дислокацію великої кількості особового складу й техніки вздовж лінії фронту;
  • важливі командні центри;
  • критичну інфраструктуру.

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", - пояснив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що секретар РНБО Олексій Данілов оцінив ризик застосування Росією проти України ядерної зброї.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, загроза ядерного удару завжди існує, однак питання виникає стосовно якості цього озброєння.

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