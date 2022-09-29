Ризик ядерних ударів "дуже високий": в розвідці назвали потенційні цілі Росії

Загроза застосування Росією ядерної зброї проти України, є "дуже високою". Ймовірно ворог атакуватиме вздовж лінії фронту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головного управління розвідки МО.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, в якості цілі для ядерного удару Росія може обрати: дислокацію великої кількості особового складу й техніки вздовж лінії фронту;

важливі командні центри;

критичну інфраструктуру. "Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи", - пояснив представник воєнної розвідки України.