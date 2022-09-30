У світі запанує хаос, якщо буде ядерний удар і на нього не дадуть відповіді, - Данілов
Якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, світ повинен дати швидку і рішучу відповідь. В іншому випадку запанує хаос.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.
"Якщо буде застосування ядерної зброї, а світ на це не буде реагуватиме, то тоді ядерну зброю так звану "брудну бомбу" будуть мати така кількість країн, що у світі почнеться хаос", - заявив він.
Данілов зазначив, що застосування ядерної зброї неприпустиме, оскільки є певні міжнародні зобов'язання.
"Якщо Росія вважає, що не може виконувати ці зобов'язання, ну давайте будемо дивитися, як світ буде реагувати, якщо це станеться", - заявив Данілов.
Нагадаємо, Росія неодноразово погрожувала Україні та Заходу ядерною зброєю. У розвідці зазначають, що такий ризик існує, особливо вздовж лінію фронту.
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