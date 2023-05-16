У Зеленського відреагували на відновлення авіасполучення між Грузією та РФ

Грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною. Однак відновлення авіасполучення між Грузією та Росією є хибним рішенням.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Історія завжди пам‘ятає тих, хто удавав вигляд, що не помічає геноцид, нацизм і його авторів. І ця історична пам‘ять навряд чи комусь подобається. Грузія дозволила ще одній авіакомпанії виконувати прямі авіарейси до Росії. Georgian Airways, а раніше і "Азимут", - написав Єрмак.

Він нагадав, що грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною.

"У нас спільний ворог, який з 90-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Для наших народів цей ворог екзистенційний. Але дехто, схоже, намагається не помічати ракетні обстріли Києва, знищену Мар‘їнку, вбитих у Бучі, Ірпені, Ізюмі, викрадення дітей… Дехто, схоже, забув трагедію в Горі", - заявив глава ОП.

Єрмак написав, що комусь може здатись що їх війна в Україні не стосується, однак взаємодія з терористами та убивцями - це нормально.

"Хибна позиція, історія все розставить на свої місця, люди обов‘язково зроблять це також", - підкреслив він.

Нагадаємо, у вівторок, 16 травня, авіакомпанія "Georgian Airways" отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією.

"Авіакомпанія Georgian Airways починає регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі. Відповідно до поданої авіакомпанією заявки на польоти до Державіаагентства, з 20 травня рейси виконуватимуться сім разів на тиждень", - заявив грузинський регулятор.