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У Зеленского отреагировали на возобновление авиасообщения между Грузией и РФ

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Украина, Вторник 16 мая 2023 15:25
У Зеленского отреагировали на возобновление авиасообщения между Грузией и РФ Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной. Однако возобновление авиасообщения между Грузией и Россией является ошибочным решением.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"История всегда помнит тех, кто делал вид, что не замечает геноцид, нацизм и его авторов. И эта историческая память вряд ли кому-то нравится. Грузия позволила еще одной авиакомпании выполнять прямые авиарейсы в Россию. Georgian Airways, а раньше и "Азимут", – написал Ермак.

Он напомнил, что грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной.

"У нас общий враг, который с 90-х годов, а затем в 2008-м убивал грузин, а с 2014 он убивает украинцев. Для наших народов этот враг экзистенциален. инку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей… Некоторые, похоже, забыли трагедию в Горе", - заявил глава ОП.

Ермак написал, что кому-то может показаться, что их война в Украине не касается, однако взаимодействие с террористами и убийцами - это нормально.

"Лочная позиция, история все расставит на свои места, люди обязательно сделают это тоже", - подчеркнул он.

Напомним, во вторник, 16 мая, авиакомпания "Georgian Airways" получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией.

"Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярные рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси. Согласно поданной авиакомпанией заявки на полеты в Госавиаагентство, с 20 мая рейсы будут выполняться семь раз в неделю", - заявил грузинский регулятор.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Грузия возобновляет прямые авиарейсы из России, запрещенные почти четыре года. Первый состоится уже на этой неделе.

Напомним, Россия 10 мая отменила запрет на прямые авиарейсы с Грузией, которые Москва вводила еще в 2019 году.

Позже власти Грузии заявили, что разрешат рейсы из Москвы тем компаниям, которые не находятся под санкциями Запада.

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