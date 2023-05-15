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Грузія дозволила першій російській авіакомпанії відновити рейси до країни

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Понеділок 15 травня 2023 17:24
Грузія дозволила першій російській авіакомпанії відновити рейси до країни Фото: Грузія дозволила першій російській авіакомпанії відновити рейси до країни (flickr by JRope)
Автор: Іван Носальський

Грузія відновлює прямі авіарейси з Росії, які були заборонені майже чотири роки. Перший відбудеться вже цього тижня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Imedi, про це заявив глава Агентства цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі.

За його словами, п'ять авіакомпаній подали заявки на виконання прямих рейсів між Росією та Грузією.

При цьому Давіташвілі підкреслив, що жодна з авіакомпаній, яка перебуває під санкціями, не виконуватиме рейси. Вже сформовано список критеріїв отримання дозволу на здійснення польотів між країнами.

"Як я вже казав, вже отримано заявки п'яти авіакомпаній, з них перевірку однієї вже завершено, це авіакомпанія "Азимут", яка зможе виконувати рейси з 17 травня. Вказаний дозвіл видано сьогодні Агентством цивільної авіації Грузії, і польоти розпочнуться з 17 травня", - заявив Давіташвілі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія 10 травня скасувала заборону на прямі авіарейси з Грузією, які Москва вводила ще 2019 року.

Пізніше влада Грузії заявила, що дозволить рейси з Москви тим компаніям, які не перебувають під санкціями Заходу.

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