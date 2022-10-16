У Зеленського відреагували на рішення Ілона Маска продовжити фінансування Starlink для України

Посадовець підійшов до ситуації з гумором, згадавши персонажів із всесвіту "Зоряних воєн", адептів темної сторони Сили - ситхів.

"Ти повинен був знищити ситхів. Тож ти це зробив. Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує", - зазначив Подоляк.

Саме так радник ОП відреагував на пост Маска, в якому той вказав, що SpaceX продовжить безкоштовно забезпечувати Україну супутниковим зв’язком Starlink.