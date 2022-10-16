UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського відреагували на рішення Ілона Маска продовжити фінансування Starlink для України

Фото: Радник глави ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

В Офісі президента подякували засновнику Space X Ілону Маску за рішення продовжити фінансування системи Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави ОП Михайла Подоляка.

Посадовець підійшов до ситуації з гумором, згадавши персонажів із всесвіту "Зоряних воєн", адептів темної сторони Сили - ситхів.

"Ти повинен був знищити ситхів. Тож ти це зробив. Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує", - зазначив Подоляк.

Саме так радник ОП відреагував на пост Маска, в якому той вказав, що SpaceX продовжить безкоштовно забезпечувати Україну супутниковим зв’язком Starlink.

Нагадаємо, днями Space X звернулася до Пентагону із закликом взяти на себе фінансування послуги Starlink в Україні.

Детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна "Маск не хоче фінансувати Starlink в Україні. Що відбувається і які причини".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякИлон МаскВійна Росії проти України