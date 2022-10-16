У Зеленского отреагировали на решение Илона Маска продолжить финансирование Starlink для Украины

Чиновник подошел к ситуации с юмором, вспомнив персонажей из вселенной "Звездных войн", адептов темной стороны Силы - ситхов.

"Ты должен был уничтожить ситхов. Так что ты это сделал. Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит", - отметил Подоляк.

Именно так советник ОП отреагировал на пост Маска, в котором тот указал, что SpaceX продолжит бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink.