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У Зеленського відреагували на приписування Україні участі в підриві "Північних потоків"

Фото: радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк (GettyImages-)
Автор: Каріна Левицька

Україна не має нічого спільного з аварією в Балтійському морі.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Хоча мені подобається збирати кумедні теорії змови про український уряд, я повинен сказати: Україна не має нічого спільного з аварією в Балтійському морі та не містить інформації про "проукраїнські диверсійні групи". Що сталося з газопроводами Nord Stream? "Потонули", як кажуть у самій РФ...", - заявив Подляк.

Сьогодні, 7 березня, американське видання The New York Times опублікувало статтю в якій заявило, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Як стверджується в статті, нові розвіддані США свідчать про причетність до диверсії "проукраїнської групи", до складу якої входили противники президента Росії Владіміра Путіна.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

Своєю чергою німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" підірвали росіяни.

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