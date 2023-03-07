У Зеленского отреагировали на приписывание Украине участия в подрыве "Северных потоков"

У Украины нет ничего общего с аварией в Балтийском море.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Хотя мне нравится собирать забавные теории сговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет ничего общего с аварией в Балтийском море и не содержит информации о "проукраинских диверсионных группах". Что произошло с газопроводами Nord Stream? "Утонули", как говорят в самой РФ...", - заявил Подляк.

Сегодня, 7 марта, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Как утверждается в статье, новые разведданные США свидетельствуют о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой входили противники российского диктатора Владимира Путина.