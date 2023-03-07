RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского отреагировали на приписывание Украине участия в подрыве "Северных потоков"

Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (GettyImages-)
Автор: Карина Левицкая

У Украины нет ничего общего с аварией в Балтийском море.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Хотя мне нравится собирать забавные теории сговора об украинском правительстве, я должен сказать: Украина не имеет ничего общего с аварией в Балтийском море и не содержит информации о "проукраинских диверсионных группах". Что произошло с газопроводами Nord Stream? "Утонули", как говорят в самой РФ...", - заявил Подляк.

Сегодня, 7 марта, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой заявило, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Как утверждается в статье, новые разведданные США свидетельствуют о причастности к диверсии "проукраинской группы", в состав которой входили противники российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

В свою очередь немецкие следователи уверены, что "Северный поток" взорвали россияне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСеверный поток-2Северный потокВойна России против Украины