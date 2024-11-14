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У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа

Київ, Четвер 14 листопада 2024 18:00
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У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Обраний президент США Дональд Трамп у питанні своєї команди виходить з американських інтересів. Україні необхідно буде працювати з новою адміністрацією.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Трамп формує команду для американців з американців, тому він виходить з інтересів своєї країни", - наголосив Подоляк.

За його словами, необхідно пам'ятати про те, що заяви, які роблять у політичному процесі, та заяви, які роблять на тій чи іншій посаді, це дві різні речі. При цьому ключовим суб'єктом залишається сам Трамп.

Подоляк вважає, що Україні необхідно наполегливо продовжувати контакт з тими людьми у новій адміністрації Трампа, які "дивляться інакше" на певні проблеми.

"Наше з вами завдання - це чітко пояснювати свою суб'єктність... Чи це буде важко? Так. Чи буде якийсь опір? Можливо. А може бути підтримка, якщо ми правильно розставимо акценти", - припустив радник керівника ОП.

Команда Трампа

Нагадаємо, за останні кілька днів Трамп оголосив більшість кандидатів у свою адміністрацію. Частина з них відома своєю критикою допомоги Україні, деякі навіть наполегливо вірять у російську пропаганду.

Зокрема, Трамп хоче, щоб секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США стала Крісті Ноем. Вона називала американську допомогу Україні стратегічною помилкою, оскільки нібито це зближує Росію з Китаєм.

При цьому посаду директора Національної розвідки при Трампі може обійняти Тулсі Габбард. Вона стверджувала, що в Україні нібито є 25 небезпечних біолабораторій.

Більш детально про команду Трампа - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Офіс президента Війна в Україні Михайло Подоляк
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У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа
У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа
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