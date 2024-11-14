У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа
Обраний президент США Дональд Трамп у питанні своєї команди виходить з американських інтересів. Україні необхідно буде працювати з новою адміністрацією.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Трамп формує команду для американців з американців, тому він виходить з інтересів своєї країни", - наголосив Подоляк.
За його словами, необхідно пам'ятати про те, що заяви, які роблять у політичному процесі, та заяви, які роблять на тій чи іншій посаді, це дві різні речі. При цьому ключовим суб'єктом залишається сам Трамп.
Подоляк вважає, що Україні необхідно наполегливо продовжувати контакт з тими людьми у новій адміністрації Трампа, які "дивляться інакше" на певні проблеми.
"Наше з вами завдання - це чітко пояснювати свою суб'єктність... Чи це буде важко? Так. Чи буде якийсь опір? Можливо. А може бути підтримка, якщо ми правильно розставимо акценти", - припустив радник керівника ОП.
Команда Трампа
Нагадаємо, за останні кілька днів Трамп оголосив більшість кандидатів у свою адміністрацію. Частина з них відома своєю критикою допомоги Україні, деякі навіть наполегливо вірять у російську пропаганду.
Зокрема, Трамп хоче, щоб секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США стала Крісті Ноем. Вона називала американську допомогу Україні стратегічною помилкою, оскільки нібито це зближує Росію з Китаєм.
При цьому посаду директора Національної розвідки при Трампі може обійняти Тулсі Габбард. Вона стверджувала, що в Україні нібито є 25 небезпечних біолабораторій.
Більш детально про команду Трампа - у матеріалі РБК-Україна.
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