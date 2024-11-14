У Зеленського відреагували на неоднозначні кадрові рішення Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп у питанні своєї команди виходить з американських інтересів. Україні необхідно буде працювати з новою адміністрацією.

"Трамп формує команду для американців з американців, тому він виходить з інтересів своєї країни", - наголосив Подоляк.

За його словами, необхідно пам'ятати про те, що заяви, які роблять у політичному процесі, та заяви, які роблять на тій чи іншій посаді, це дві різні речі. При цьому ключовим суб'єктом залишається сам Трамп.

Подоляк вважає, що Україні необхідно наполегливо продовжувати контакт з тими людьми у новій адміністрації Трампа, які "дивляться інакше" на певні проблеми.

"Наше з вами завдання - це чітко пояснювати свою суб'єктність... Чи це буде важко? Так. Чи буде якийсь опір? Можливо. А може бути підтримка, якщо ми правильно розставимо акценти", - припустив радник керівника ОП.