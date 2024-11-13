10 друзів Трампа. Хто увійде в команду нового президента США та що вони кажуть про Україну

Новообраний президент США Дональд Трамп вже оголосив імена ключових фігур у своїй майбутній адміністрації. Хоча відверто проросійських фігур серед них майже немає, але чимало майбутніх топ-посадовців зарекомендували себе і великими скептиками щодо України.

За зачиненими дверима своєї резиденції в Мар-а-Лаго Дональд Трамп, одразу після перемоги на виборах, взявся формувати свою майбутню команду. Уже відома значна частина тих, хто займе ключові посади, зокрема, у сфері зовнішньої політики та оборони, що є особливо важливим для України. Частина призначень ще потребуватиме затвердження в Конгресі, але для деяких достатньо лише президентського указу. Загалом помітно, що в свою другу президентську каденцію Трамп вирішив формувати команду насамперед із особисто лояльних йому претендентів – тож деякі номінації стали відверто неочікуваними.

Марко Рубіо – держсекретар США

Сенатор від Флориди. 53-річний юрист за освітою. Працював в органах державної влади на різних рівнях понад 25 років, з них останні 13 - у Сенаті. Є заступником голови Комітету Сенату з розвідки.

Рубіо має переважно "яструбині" погляди в питаннях національної безпеки та зовнішньої політики. Будучи кандидатом на праймеріз в 2016 році, Рубіо різко критикував Трампа, називав його "шахраєм". Та з часом став одним із найзавзятіших прихильників Трампа в Конгресі США.

Рубіо є давнім прихильником жорсткої політики щодо Росії. Він проштовхнув закон, що не дозволяє президентові США вивести країну з НАТО без схвалення Конгресу. У лютому цього року Рубіо заявив, що виступає за підтримку України, але "спочатку конгресмени мають допомогти Америці". А в березні припустив можливість "корейського сценарію" для України. Також голосував проти пакету допомоги Україні в розмірі 60 млрд. Після перемоги Трампа, 6 листопада політик в інтерв'ю NBC заявив, що війна Росії проти України зайшла в глухий кут".

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, це патова війна, і вона повинна бути доведена до завершення", – сказав Рубіо.

Майкл Волц – радник президента з національної безпеки

Конгресмен з Флориди і ветеран сил спецоперацій. Воював у Афганістані. Під час президентства Джорджа Буша працював у Пентагоні на посаді директора з оборонної політики.

Після повномасштабного вторгнення РФ Волц голосував за законопроекти щодо допомоги Україні. Також приїздив до Києва в складі конгресових делегацій. Однак у квітні цього року виступав проти додаткового пакету допомоги 60 млрд дол США, мотивуючи це необхідністю перекласти допомогу на Європу. Волтц висловлювався проти вступу України до НАТО. Разом з тим, підтримує посилення санкцій проти Росії та дозвіл на удари вглиб території агресора.

Еліз Стефанік – постійна представниця США в ООН

Не має дипломатичного досвіду. З 2015 року Стефанік представляє свій район Нью-Йорка в Палаті представників і є головою Республіканської конференції (аналог фракції - ред.). Стефанік привернула увагу Трампа, агресивно виступаючи на його захист під час розгляду Палатою представників першого імпічменту щодо нього.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Стефанік називала Путіна "військовим злочинцем і шаленим головорізом". Також закликала "підтримувати демократію, на яку нападають". У листопаді 2023 року вона критикувала політику Байдена за нібито недостатню підзвітність у витрачанні коштів на Україну та відсутність кінцевої мети у політиці США.

Водночас, вона була єдиною з лідерів республіканців, хто виступив проти пакету допомоги Україні у 60 млрд дол США. Стефанік не пояснила, чому проголосувала проти.

Ілон Маск – департамент ефективності уряду

Власник компаній Tesla, SpaceX, та Х.com. Є давнім радником Трампа. Також Маск разом з іншим підприємцем, Вівеком Рамасвані очолить новостворений Департамент ефективності уряду. Його завданням буде оптимізація роботи державного апарату та, схоже, чистки осіб, які можуть саботувати політику Трампа.

Позиція Маска щодо України неоднозначна. З одного боку, на початку 2022 року Маск надав Україні системи "Старлінк". Водночас він регулярно робить заяви про необхідність завершення війни, не обов'язково зі збереженням територіальної цілісності України.

Приміром, 8 листопада Маск написав у соцмережі X: "Безглузде вбивство скоро закінчиться, час спекулянтів війною добігає кінця". Так він прокоментував новину про те, що Трамп планує створити демілітаризовану зону між Росією та Україною. Згідно з цим планом, Росія може зберегти захоплені території, а Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років.

Вівек Рамасвамі – департамент ефективності уряду

Підприємець індійського походження. Рамасвамі є співзасновником і виконавчим головою інвестиційної компанії Strive Asset Management. Балотувався у президенти США, однак програв праймеріз Трампу.

Має радикальні погляди щодо зовнішньої політики. Зокрема, прихильник виходу США з ООН та НАТО, заявляв про припинення війни за рахунок інтересів України.

"Я забезпечу мир в Україні на єдиних умовах, які повинні мати значення для нас... Ми повинні змусити Путіна позбутися Сі Цзіньпіна... З цією метою я визнаю російський контроль над окупованими територіями і зобов'язуюся заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії зі свого військового союзу з Китаєм", – заявив він у серпні 2023 року в інтерв'ю The American Conservative.

Піт Гегсет – міністр оборони США

44-річний ведучий Fox News. Служив у Нацгвардії на базі США у Гуантанамо, а також в Іраку та Афганістані, де був інструктором з контртероризму. Має численні військові нагороди, однак досвід управління в оборонній сфері відсутній. Працював в інвестиційному банку Bear Stearns, аналітичних центрах та ветеранських організаціях.

Будучи ведучим, різко критикував військове керівництво США за впровадження "ліберального порядку денного" у військах. Щодо України висловлювався мало. На початку 2022 року називав Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР і виступав за пришвидшення допомоги Україні.

Джон Реткліф – директор ЦРУ

У 2020-2021 був директором національної розвідки США - координуючої структури, яка збирає та узагальнює для президента дані окремих спецслужб.

Під час першого президентства Трампа був конгресменом від Техасу. Допомагав президенту долати наслідки скандалу щодо втручання Росії у вибори 2016 року, а також під час розгляду імпічменту Трампу.

Реткліф на початку 2022 року зробив низку проукраїнських заяв, однак яка його позиція зараз, достеменно невідомо.

Крісті Ноем – міністерство внутрішніх справ

Губернатор штату Південна Дакота. Раніше працювала в Конгресі. МВС або Департамент внутрішньої безпеки США контролює все - від Митної та прикордонної служби США та Міграційної і митної поліції до Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями та Секретної служби США. На посаді вона займеться вирішенням проблеми нелегальної міграції.

У 2023 році Ноем заявляла, що допомога Україні від США нібито є стратегічною помилкою. На її думку, дії Вашингтона нібито штовхають Росію до співпраці з Китаєм, а це означає, що Кремль зможе скористатися великим арсеналом зброї з Китаю.

Крім того, Ноем заявляла, що протягом останніх п'яти років США витратили більше коштів на допомогу Україні, ніж на американо-мексиканський кордон.

Лі Зельдін – голова Агентства з охорони навколишнього середовища

Ветеран війни в Іраку. Конгресмен від Нью-Йорка. У планах Зельдіна - відновити енергетичне домінування США, оживити автомобільну промисловість, щоб повернути робочі місця в Америку. У перспективі це може обвалити ціни на енергоносії у світі, що вдарить по Росії. Цілі планується реалізувати через скасування низки правил, ухвалених Агентством щодо спалювання викопного палива, включаючи обмеження викидів вуглецю електростанціями та скорочення викидів транспортними засобами.

Після російського вторгнення в Україну Зельдін був одним із 963 американців, яким МЗС Росії заборонило в’їзд до РФ.

С'юзан Вайлз – керівниця апарату Білого дому

Керівник апарату є важливою за функціоналом посадою – він займається персоналом Білого дому, контролює доступ сторонніх осіб до президента США, а також веде переговори від його імені з Конгресом та представниками виконавчої влади.

Вайлз була радницею Трампа під час його першого президентства та де-факто очолювала виборчу кампанію 2024 року. Буде першою жінкою на посаді керівника апарату Білого дому. Вкрай рідко висловлює свою публічну позицію щодо зовнішньополітичних питань.