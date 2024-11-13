10 друзів Трампа. Хто увійде в команду нового президента США та що вони кажуть про Україну
Новообраний президент США Дональд Трамп вже оголосив імена ключових фігур у своїй майбутній адміністрації. Хоча відверто проросійських фігур серед них майже немає, але чимало майбутніх топ-посадовців зарекомендували себе і великими скептиками щодо України.
РБК-Україна розповідає про основних членів команди Трампа та їхню позицію щодо України.
За зачиненими дверима своєї резиденції в Мар-а-Лаго Дональд Трамп, одразу після перемоги на виборах, взявся формувати свою майбутню команду. Уже відома значна частина тих, хто займе ключові посади, зокрема, у сфері зовнішньої політики та оборони, що є особливо важливим для України. Частина призначень ще потребуватиме затвердження в Конгресі, але для деяких достатньо лише президентського указу. Загалом помітно, що в свою другу президентську каденцію Трамп вирішив формувати команду насамперед із особисто лояльних йому претендентів – тож деякі номінації стали відверто неочікуваними.
Марко Рубіо – держсекретар США
Сенатор від Флориди. 53-річний юрист за освітою. Працював в органах державної влади на різних рівнях понад 25 років, з них останні 13 - у Сенаті. Є заступником голови Комітету Сенату з розвідки.
Рубіо має переважно "яструбині" погляди в питаннях національної безпеки та зовнішньої політики. Будучи кандидатом на праймеріз в 2016 році, Рубіо різко критикував Трампа, називав його "шахраєм". Та з часом став одним із найзавзятіших прихильників Трампа в Конгресі США.
Рубіо є давнім прихильником жорсткої політики щодо Росії. Він проштовхнув закон, що не дозволяє президентові США вивести країну з НАТО без схвалення Конгресу. У лютому цього року Рубіо заявив, що виступає за підтримку України, але "спочатку конгресмени мають допомогти Америці". А в березні припустив можливість "корейського сценарію" для України. Також голосував проти пакету допомоги Україні в розмірі 60 млрд. Після перемоги Трампа, 6 листопада політик в інтерв'ю NBC заявив, що війна Росії проти України зайшла в глухий кут".
"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, це патова війна, і вона повинна бути доведена до завершення", – сказав Рубіо.
Майкл Волц – радник президента з національної безпеки
Конгресмен з Флориди і ветеран сил спецоперацій. Воював у Афганістані. Під час президентства Джорджа Буша працював у Пентагоні на посаді директора з оборонної політики.
Після повномасштабного вторгнення РФ Волц голосував за законопроекти щодо допомоги Україні. Також приїздив до Києва в складі конгресових делегацій. Однак у квітні цього року виступав проти додаткового пакету допомоги 60 млрд дол США, мотивуючи це необхідністю перекласти допомогу на Європу. Волтц висловлювався проти вступу України до НАТО. Разом з тим, підтримує посилення санкцій проти Росії та дозвіл на удари вглиб території агресора.
Еліз Стефанік – постійна представниця США в ООН
Не має дипломатичного досвіду. З 2015 року Стефанік представляє свій район Нью-Йорка в Палаті представників і є головою Республіканської конференції (аналог фракції - ред.). Стефанік привернула увагу Трампа, агресивно виступаючи на його захист під час розгляду Палатою представників першого імпічменту щодо нього.
На початку повномасштабного вторгнення Росії Стефанік називала Путіна "військовим злочинцем і шаленим головорізом". Також закликала "підтримувати демократію, на яку нападають". У листопаді 2023 року вона критикувала політику Байдена за нібито недостатню підзвітність у витрачанні коштів на Україну та відсутність кінцевої мети у політиці США.
Водночас, вона була єдиною з лідерів республіканців, хто виступив проти пакету допомоги Україні у 60 млрд дол США. Стефанік не пояснила, чому проголосувала проти.
Ілон Маск – департамент ефективності уряду
Власник компаній Tesla, SpaceX, та Х.com. Є давнім радником Трампа. Також Маск разом з іншим підприємцем, Вівеком Рамасвані очолить новостворений Департамент ефективності уряду. Його завданням буде оптимізація роботи державного апарату та, схоже, чистки осіб, які можуть саботувати політику Трампа.
Позиція Маска щодо України неоднозначна. З одного боку, на початку 2022 року Маск надав Україні системи "Старлінк". Водночас він регулярно робить заяви про необхідність завершення війни, не обов'язково зі збереженням територіальної цілісності України.
Приміром, 8 листопада Маск написав у соцмережі X: "Безглузде вбивство скоро закінчиться, час спекулянтів війною добігає кінця". Так він прокоментував новину про те, що Трамп планує створити демілітаризовану зону між Росією та Україною. Згідно з цим планом, Росія може зберегти захоплені території, а Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років.
Вівек Рамасвамі – департамент ефективності уряду
Підприємець індійського походження. Рамасвамі є співзасновником і виконавчим головою інвестиційної компанії Strive Asset Management. Балотувався у президенти США, однак програв праймеріз Трампу.
Має радикальні погляди щодо зовнішньої політики. Зокрема, прихильник виходу США з ООН та НАТО, заявляв про припинення війни за рахунок інтересів України.
"Я забезпечу мир в Україні на єдиних умовах, які повинні мати значення для нас... Ми повинні змусити Путіна позбутися Сі Цзіньпіна... З цією метою я визнаю російський контроль над окупованими територіями і зобов'язуюся заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії зі свого військового союзу з Китаєм", – заявив він у серпні 2023 року в інтерв'ю The American Conservative.
Піт Гегсет – міністр оборони США
44-річний ведучий Fox News. Служив у Нацгвардії на базі США у Гуантанамо, а також в Іраку та Афганістані, де був інструктором з контртероризму. Має численні військові нагороди, однак досвід управління в оборонній сфері відсутній. Працював в інвестиційному банку Bear Stearns, аналітичних центрах та ветеранських організаціях.
Будучи ведучим, різко критикував військове керівництво США за впровадження "ліберального порядку денного" у військах. Щодо України висловлювався мало. На початку 2022 року називав Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР і виступав за пришвидшення допомоги Україні.
Джон Реткліф – директор ЦРУ
У 2020-2021 був директором національної розвідки США - координуючої структури, яка збирає та узагальнює для президента дані окремих спецслужб.
Під час першого президентства Трампа був конгресменом від Техасу. Допомагав президенту долати наслідки скандалу щодо втручання Росії у вибори 2016 року, а також під час розгляду імпічменту Трампу.
Реткліф на початку 2022 року зробив низку проукраїнських заяв, однак яка його позиція зараз, достеменно невідомо.
Крісті Ноем – міністерство внутрішніх справ
Губернатор штату Південна Дакота. Раніше працювала в Конгресі. МВС або Департамент внутрішньої безпеки США контролює все - від Митної та прикордонної служби США та Міграційної і митної поліції до Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями та Секретної служби США. На посаді вона займеться вирішенням проблеми нелегальної міграції.
У 2023 році Ноем заявляла, що допомога Україні від США нібито є стратегічною помилкою. На її думку, дії Вашингтона нібито штовхають Росію до співпраці з Китаєм, а це означає, що Кремль зможе скористатися великим арсеналом зброї з Китаю.
Крім того, Ноем заявляла, що протягом останніх п'яти років США витратили більше коштів на допомогу Україні, ніж на американо-мексиканський кордон.
Лі Зельдін – голова Агентства з охорони навколишнього середовища
Ветеран війни в Іраку. Конгресмен від Нью-Йорка. У планах Зельдіна - відновити енергетичне домінування США, оживити автомобільну промисловість, щоб повернути робочі місця в Америку. У перспективі це може обвалити ціни на енергоносії у світі, що вдарить по Росії. Цілі планується реалізувати через скасування низки правил, ухвалених Агентством щодо спалювання викопного палива, включаючи обмеження викидів вуглецю електростанціями та скорочення викидів транспортними засобами.
Після російського вторгнення в Україну Зельдін був одним із 963 американців, яким МЗС Росії заборонило в’їзд до РФ.
С'юзан Вайлз – керівниця апарату Білого дому
Керівник апарату є важливою за функціоналом посадою – він займається персоналом Білого дому, контролює доступ сторонніх осіб до президента США, а також веде переговори від його імені з Конгресом та представниками виконавчої влади.
Вайлз була радницею Трампа під час його першого президентства та де-факто очолювала виборчу кампанію 2024 року. Буде першою жінкою на посаді керівника апарату Білого дому. Вкрай рідко висловлює свою публічну позицію щодо зовнішньополітичних питань.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що змінилося для світу та України за перший тиждень після перемоги Трампа на президентських виборах.
При написанні матеріалу використовувались заяви американських політиків та публікації The Hill, CNN, Politico, Reuters, Axios, The Washington Post, The Guardian.