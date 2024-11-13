Нацрозвідку США може очолити Тулсі Габбард, яка розповідала про "біолабораторії" в Україні

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп вирішив призначити на посаду нової директорки Національної розвідки Тулсі Габбард. Центр протидії дезінформації при РНБО України раніше звинувачував її у поширенні антиукраїнської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву Трампа в соцмережі.

Трамп, оголошуючи про свій вибір на дану посаду, похвалив Габбард та сказав, що вона привнесе "безстрашний дух" у розвідувальні служби та забезпечить "мир силою".

Крім того, у заяві новообраного президента США щодо призначення вказується, що колишня демократка Габбард приєдналася до Республіканської партії "через лідерство президента Трампа та те, як він зміг трансформувати Республіканську партію, повернувши її до Партії народу та Партії миру".

Габбард є підполковником армійського резерву США, вона служила в Іраку, була давнім критиком зовнішньополітичного істеблішменту.

Про що може свідчити вибір Трампа

Американські ЗМІ звертають увагу, що призначення Габбард є ще одним свідченням того, що Трамп має намір надати провідні посади і своїй адміністрації у сфері зовнішньої політики тим прибічникам, які глибоко скептично ставляться до ефективності військового втручання США за кордоном.

Зазначається, що колишня конгресменка від Демократичної партії Габбард з Гаваїв, яка стала підтримувати Трампа, разом із обраним новим очільником ЦРУ Джоном Реткліффом стане головним радником Білого дому з розвідки, пише The New York Times.

Так, Габбард буде контролювати 18 розвідувальних агентств і відповідатиме за підготовку Президентського щоденного звіту - письмового зведення розвідданих, що збирається щоранку.

Що відомо про Габбард

Габбард залишила Демократичну партію після невдалого балотування на пост президента США у 2020 році. Пізніше вона стала активно підтримувати Трампа.

Сам Трамп певний час розглядав кандидатуру Габбард, й вона допомогала кандидату від республіканців готувати інформ-кампанію з "нападів" на віце-президента Камалу Гарріс, коли та готувався до дебатів у вересні.

За словами прес-секретаря Трампа, Габбард було обрано для допомоги в підготовці частково через її напади на Гарріс ще у 2019 році під час дебатів на праймеріз Демократичної партії.

Габбард представляла Гаваї в Конгресі з 2013 по 2021 рік. Будучі конгресменкою, вона стала відомою своєю критикою адміністрації Барака Обами за "тероризм на Близькому Сході та ісламський екстремізм".

Крім того, вона також висловила скептицизм щодо втручання адміністрації Обами в операцію в Сирії, яке включало авіаудари по бойовиках "Ісламської держави" та розгортання військових радників у цій країні.

Зустріч з Асадом, критика ліквідації Сулеймані й заяви проти допомоги Україні

У 2017 році Габбард зустрілася з президентом Сирії Башаром аль-Асадом. Візит викликав критику через порушення прав людини з боку сирійського диктатора.

Опозиція Габбард щодо політики президента Обами в Сирії поклала початок її ширшій критиці зовнішньої політики як республіканців, так і демократів, які, за її словами, помилково вірили, що військова сила США може вирішити закордонні кризи.

Під час своєї власної президентської кампанії Габбард також критикувала "контрпродуктивні війни зі зміною режиму, які роблять нашу країну менш безпечною, забирають більше життів і коштують платникам податків трильйони доларів".

Крім того, Габбард критикувала операцію з усунення іранського генерал-майора у Корпусі вартових Ісламської революції Касема Сулеймані, називала політику Вашингтона щодо допомоги Україні "другим Афганістаном".

Після того, як Габбард покинула Конгрес, вона почала займати більш консервативні позиції та зрештою оголосила про вихід з Демократичної партії.

Чому Габбард - в українському списку проросійських пропагандистів

Тулсі Габбард була внесена Україною до ряду американських політиків, науковців і активістів, які сприяли проросійській пропаганді. Відповідний список був складений Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України.

Так, раніше Габбард заявляла, що США багато років нібито провокували російського диктатора Володимира Путіна, і що в Україні начебто є 25 "небезпечних біолабораторій", які можуть випускати "смертельні патогени".

Тулсі Габбард розповідає на відео у своєму Twitter (X) про начебто 25 "фінансованих США біолабораторій в Україні" (фото: скрін twitter.com/TulsiGabbard)

Так, фактично у заявах колишньої американської конгресменки можна було спостерігати поширення кремлівських фейкових тез та пропагандистських наративів щодо України.

Як нагадує ЦПД, влітку цього року Тулсі Габбард заявила, що президентський термін Володимира Зеленського начебто "закінчився 20 травня", і що він "скасував вибори, прикрившись воєнним станом, тим самим призупинивши дію Конституції України, щоб залишитися при владі".

Перед тим, у листопаді 2023-го, вона заявила, що Зеленський начебто "вже взяв під контроль ЗМІ, заборонив опозиційні політичні партії та Українську православну церкву, й тепер він оголосив про скасування президентських виборів".

Додамо, ще у березні 2022 року, незадовго після широкомасштабного вторгення РФ в Україну, у ЦПД звинуватили колишню офіцерку резерву армії США Тулсі Габбард в роботі "на іноземну аудиторію за гроші Кремля".

Так, в органі при РНБО Україні зауважили, що ця "західна експертка" розповідала про те, що начебто "США винні у військовій агресії" Росії, бо "провокували" агресора багато років, та що "правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян".

"Тулсі Габбард вже неодноразово звинувачували у зв'язках із Путіним, проте це не заважає їй виступати у якості експертки в ефірі Fox News. Крім теми війни Габбард активно дезінформує світ про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України", - йшлося в заяві ЦПД..