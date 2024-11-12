Секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США стане противник допомоги ЗСУ, - ЗМІ
Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп вирішив призначити наступним секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Вона виступає проти військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Reuters.
Інформацію про те, що губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем отримає нову посаду виданню підтвердили два неназвані джерела.
Як пише CNN, Департамент внутрішньої безпеки США контролює все - від Митної та прикордонної служби США та Міграційної і митної поліції до Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями та Секретної служби США.
При цьому Reuters уточнює, що Трамп розглядав Ноем навіть на посаду віце-президента. Але його ставлення до неї погіршилося, коли губернатор написала в мемуарах, що застрелила свого собаку, який "не піддавався дресируванню".
Заяви Ноем про Україну
2023 року Ноем заявляла, що допомога Україні від США нібито є стратегічною помилкою.
Губернатор пояснювала свою позицію тим, що дії Вашингтона нібито штовхають Росію до співпраці з Китаєм, а це означає, що країна-агресор зможе скористатися великим арсеналом китайської зброї.
Також вона заявляла, що протягом останніх п'яти років США витратили більше коштів на допомогу Україні, ніж на американо-мексиканський кордон.
До речі, ще вчора, 11 листопада, стало відомо, що послом США в ООН стане конгресвумен Еліз Стефанік.
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