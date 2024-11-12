Секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США стане противник допомоги ЗСУ, - ЗМІ

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп вирішив призначити наступним секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Вона виступає проти військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Reuters.

Інформацію про те, що губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем отримає нову посаду виданню підтвердили два неназвані джерела. Як пише CNN, Департамент внутрішньої безпеки США контролює все - від Митної та прикордонної служби США та Міграційної і митної поліції до Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями та Секретної служби США. При цьому Reuters уточнює, що Трамп розглядав Ноем навіть на посаду віце-президента. Але його ставлення до неї погіршилося, коли губернатор написала в мемуарах, що застрелила свого собаку, який "не піддавався дресируванню".

