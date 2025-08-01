ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Зеленського відреагували на наказ Трампа про атомні підводні човни

Україна, П'ятниця 01 серпня 2025 21:58
UA EN RU
У Зеленського відреагували на наказ Трампа про атомні підводні човни Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

В Офісі президента України Володимира Зеленського підтримали рішення президента США Дональда Трампа розгорнути атомні підводні човни. Там зазначили, що це рішення у рамках "миру через силу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника ОП Андрія Єрмака.

"Мир через силу! А Медведєв схоже не вірив, що "водка" до добра не доведе", - написав Єрмак, приклавши до посту скриншот допису Трампа в соціальних мережах.

Нагадаємо, що 1 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що він віддав наказ перекинути два атомні підводні човни до регіонів біля Росії. Це стало реакцією Білого дому на погрози одіозного заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Медведєв вкрай різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ щодо вторинних тарифів, серед іншого написавши, що це, мовляв, "крок до війни" Росії зі США. У відповідь Трамп підкреслив, що Медведєву потрібно стежити за словами, оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію".

А держсекретар США Марко Рубіо висміяв погрози поплічника російського диктатора Володимира Путіна. Рубіо звернув увагу, що ядерна війна між США і Росією - це "незбагненна річ". При цьому без використання "ядерки" у Росії немає жодних шансів проти США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Андрій Єрмак
Новини
Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри
Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському