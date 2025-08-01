У Зеленського відреагували на наказ Трампа про атомні підводні човни

В Офісі президента України Володимира Зеленського підтримали рішення президента США Дональда Трампа розгорнути атомні підводні човни. Там зазначили, що це рішення у рамках "миру через силу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника ОП Андрія Єрмака.

"Мир через силу! А Медведєв схоже не вірив, що "водка" до добра не доведе", - написав Єрмак, приклавши до посту скриншот допису Трампа в соціальних мережах.

Нагадаємо, що 1 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що він віддав наказ перекинути два атомні підводні човни до регіонів біля Росії. Це стало реакцією Білого дому на погрози одіозного заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Медведєв вкрай різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ щодо вторинних тарифів, серед іншого написавши, що це, мовляв, "крок до війни" Росії зі США. У відповідь Трамп підкреслив, що Медведєву потрібно стежити за словами, оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію".

А держсекретар США Марко Рубіо висміяв погрози поплічника російського диктатора Володимира Путіна. Рубіо звернув увагу, що ядерна війна між США і Росією - це "незбагненна річ". При цьому без використання "ядерки" у Росії немає жодних шансів проти США.