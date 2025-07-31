Не змогли б протистояти США: Рубіо висміяв "ядерні" погрози Медведєва
Погрози ядерною війною, які озвучує експрезидент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, нічого не варті. Росія не змогла б протистояти не те, що США, а й країнам Європи у випадку реальної війни.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Рубіо відкрито висміяв погрози Медведєва, зазначивши, що ядерна війна між США та Росією - це "незбагненна річ". За його словами, це точно не те, що коли-небудь побачить світ.
А неядерними засобами Росія нікому не здатна протистояти, тім більше Сполученим Штатам. У 2022 році росіянам не вдалося впоратися з Україною, яка тоді ще не мала найбільшої армії у Європі.
"Я не думаю, що є сумніви, що звичайними військовими можливостями росіяни не змогли б протистояти Сполученим Штатам або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи, якщо на те пішло. Я думаю, що їм було б важко", - сказав Рубіо.
Держсекретар додав, що в США не хвилюються щодо повномасштабної війни з Росією. Більше хвилюють сутички, або якість прорахунки, які теоретично можуть призвести до ядерної війни. Але насправді не варто хвилюватися, оскільки росіяни ніколи на це не насміляться.
"Оскільки росіяни не дуже добре володіють звичайною зброєю, їм майже незмінно доведеться покладатися на якісь інші засоби, такі як тактична ядерна зброя на полі бою. Тож ви б хвилювалися з цього приводу. Але нам навіть не варто про це думати, бо це не є правдоподібним або, чесно кажучи, неможливим для жодної зі сторін", - резюмував він.
Медведєв спробував погрожувати Трампу, але ледве не нарвався
Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора Володимира Путіна. Він дав йому 10 днів, термін спливає 8 серпня.
Росії такий підхід не сподобався, і на арену випустили Медведєва. Колишній російський президент насмілився погрожувати у своїй звичній манері, зокрема назвав новий ультиматум "кроком до війни" між США та РФ.
"Трамп грає в ультиматум із Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам'ятати дві речі: 1. Росія це Ізраїль і навіть Іран. 2. Кожен новий ультиматум - це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною", - написав він.
Трамп моментально жорстко відреагував на погрози війною з боку Медведєва. Американський лідер попередив його, що подібні заяви небезпечні.
"Передайте Медведєву, колишньому президенту Росії, який вважає себе все ще президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!", - написав американський лідер.