Не змогли б протистояти США: Рубіо висміяв "ядерні" погрози Медведєва

Погрози ядерною війною, які озвучує експрезидент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, нічого не варті. Росія не змогла б протистояти не те, що США, а й країнам Європи у випадку реальної війни.

Рубіо відкрито висміяв погрози Медведєва, зазначивши, що ядерна війна між США та Росією - це "незбагненна річ". За його словами, це точно не те, що коли-небудь побачить світ.

А неядерними засобами Росія нікому не здатна протистояти, тім більше Сполученим Штатам. У 2022 році росіянам не вдалося впоратися з Україною, яка тоді ще не мала найбільшої армії у Європі.

"Я не думаю, що є сумніви, що звичайними військовими можливостями росіяни не змогли б протистояти Сполученим Штатам або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи, якщо на те пішло. Я думаю, що їм було б важко", - сказав Рубіо.

Держсекретар додав, що в США не хвилюються щодо повномасштабної війни з Росією. Більше хвилюють сутички, або якість прорахунки, які теоретично можуть призвести до ядерної війни. Але насправді не варто хвилюватися, оскільки росіяни ніколи на це не насміляться.

"Оскільки росіяни не дуже добре володіють звичайною зброєю, їм майже незмінно доведеться покладатися на якісь інші засоби, такі як тактична ядерна зброя на полі бою. Тож ви б хвилювалися з цього приводу. Але нам навіть не варто про це думати, бо це не є правдоподібним або, чесно кажучи, неможливим для жодної зі сторін", - резюмував він.