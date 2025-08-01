У Зеленского отреагировали на приказ Трампа об атомных подводных лодках

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского поддержали решение президента США Дональда Трампа развернуть атомные подводные лодки. Там отметили, что это решение в рамках "мира через силу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя ОП Андрея Ермака.

"Мир через силу!" А Медведев похоже не верил, что "водка" до добра не доведет", - написал Ермак, приложив к посту скриншот сообщения Трампа в социальных сетях.

Напомним, что 1 августа президент США Дональд Трамп объявил, что он отдал приказ перебросить две атомные подводные лодки в регионы возле России. Это стало реакцией Белого дома на угрозы одиозного заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Медведев крайне резко отреагировал на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ относительно вторичных тарифов, среди прочего написав, что это, мол, "шаг к войне" России с США. В ответ Трамп подчеркнул, что Медведеву нужно следить за словами, поскольку он "вступает на очень опасную территорию".

А госсекретарь США Марко Рубио высмеял угрозы приспешника российского диктатора Владимира Путина. Рубио обратил внимание, что ядерная война между США и Россией - это "непостижимая вещь". При этом без использования "ядерки" у России нет никаких шансов против США.