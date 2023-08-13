У Зеленського відреагували на зупинку Росією судна в Чорному морі

"Сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу "Сукра Окан", що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав", - сказав Подоляк.

За його словами, цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" вимагає

чіткої юридичної фіксації,

встановлення всіх осіб,

визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти.

"Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь", - наголосив радник.

Росія зупинила іноземне судно в Чорному морі

Міноборони РФ сьогодні, 13 серпня, заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно нібито йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

Туреччині відомо, що російські військові зупинили у Чорному морі іноземне судно.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Останнє судно з українською продукцією вийшло з порту Одеси 16 липня.

Після виходу з "зернової угоди" Росія пригрозила, що буде топити кораблі, які йтимуть в українські порти. Міноборони України відповіло тим самим та попередило, що всі кораблі, які йтимуть до російських портів або портів на тимчасово окупованих територіях, будуть розглядатися як ті, що перевозять воєнні вантажі.

Військово-морські сили ЗСУ 10 серпня оголосили, що Україна відкрила коридори у Чорному морі для торговельних суден.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.