ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського відреагували на інформацію щодо допомоги РФ Ірану з ядерною програмою

Новость на русском →
Субота 05 листопада 2022 00:48
У Зеленського відреагували на інформацію щодо допомоги РФ Ірану з ядерною програмою Фото: Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Інформація про те, що Росія може допомагати Ірану з ядерною програмою, є підтвердженням формування нової осі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

Посадовець зазначив, що така ситуація вимагає іншого підходу від Заходу та країн Близького Сходу.

"Іранський терористичний режим є співучасником війни в Європі та становить загрозу цивілізованому світу", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що, на думку американської розвідки, Іран шукає допомоги у Росії для підтримки своєї ядерної програми.

До слова, РФ потребує союзників, саме тому намагається розвивати зв'язки з Іраном та Саудівською Аравією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Ядерна зброя Війна Росії проти України
NEWS
США передадуть Україні бронемашини M1117 та дрони Phoenix Ghost: що про них відомо
США передадуть Україні бронемашини M1117 та дрони Phoenix Ghost: що про них відомо
DAILY
Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити