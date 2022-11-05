У Зеленського відреагували на інформацію щодо допомоги РФ Ірану з ядерною програмою

Інформація про те, що Росія може допомагати Ірану з ядерною програмою, є підтвердженням формування нової осі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Іранський терористичний режим є співучасником війни в Європі та становить загрозу цивілізованому світу", - додав Подоляк.

Посадовець зазначив, що така ситуація вимагає іншого підходу від Заходу та країн Близького Сходу.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що, на думку американської розвідки, Іран шукає допомоги у Росії для підтримки своєї ядерної програми.

До слова, РФ потребує союзників, саме тому намагається розвивати зв'язки з Іраном та Саудівською Аравією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.