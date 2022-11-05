У Зеленського відреагували на інформацію щодо допомоги РФ Ірану з ядерною програмою
Інформація про те, що Росія може допомагати Ірану з ядерною програмою, є підтвердженням формування нової осі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
Посадовець зазначив, що така ситуація вимагає іншого підходу від Заходу та країн Близького Сходу.
"Іранський терористичний режим є співучасником війни в Європі та становить загрозу цивілізованому світу", - додав Подоляк.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що, на думку американської розвідки, Іран шукає допомоги у Росії для підтримки своєї ядерної програми.
До слова, РФ потребує союзників, саме тому намагається розвивати зв'язки з Іраном та Саудівською Аравією.
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