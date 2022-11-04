Іран шукає допомоги у Росії для підтримки своєї ядерної програми, - CNN

Розвідка передбачає, що Іран звертався до Росії за допомогою у придбанні додаткових ядерних матеріалів та у виготовленні ядерного палива. Паливо може допомогти Ірану привести в дію його ядерні реактори та потенційно може ще більше скоротити так званий "час прориву" Ірану для створення ядерної зброї.

Проте експерти наголосили на CNN, що ризик поширення ядерної зброї залежить від того, для якого реактора використовується паливо. І теж незрозуміло, чи Росія погодилася допомогти - Кремль давно зовні виступає проти того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

"Іранська пропозиція прозвучала на тлі партнерства, що розширюється, між Іраном і Росією, яке в останні місяці включало відправку Іраном безпілотників та іншого обладнання в Росію для використання у війні в Україні, а Москва потенційно давала Тегерану поради про те, як придушити протестний рух, що охопив Іран", - заявили представники США.

Адміністрація президента США Джо Байдена із занепокоєнням спостерігає за будь-якими новими напрямками співпраці між Іраном та Росією. Будь-яка таємна російська допомога Ірану, яка могла б підштовхнути іранські зусилля щодо виробництва ядерної зброї, також ознаменувала б суттєве зрушення в російській політиці з огляду на членство Росії в "Групі 5 + 1", які брали участь у переговорах щодо блокування ядерної програми Ірану.

У червні Росія відхилила резолюцію, запропоновану МАГАТЕ, в якій Іран критикувався за відмову співпрацювати з інспекціями щодо слідів урану, виявлених на деяких незадекларованих ядерних об'єктах у країні, що стало критичним каменем спотикання та сприяло зриву переговорів. Цього ж місяця російська делегація почала відвідувати аеродром в Ірані, щоб оглянути бойові безпілотники, які Росія вже закупила та використовує в Україні сотнями.

"США тепер зосереджені на областях, які можуть бути корисними. Мова йде про підтримку протестувальників в Ірані та пошук способів зупинити постачання іранської зброї до Росії. Ми використовуватимемо інші інструменти та навіть військовий варіант, якщо це необхідно, щоб завадити Ірану отримати ядерну зброю", - заявив спеціальний посланник США з Ірану Роб Меллі.