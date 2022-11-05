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У Зеленского отреагировали на информацию о помощи РФ Ирану с ядерной программой

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Суббота 05 ноября 2022 00:48
У Зеленского отреагировали на информацию о помощи РФ Ирану с ядерной программой Фото: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Информация о том, что Россия может помогать Ирану с ядерной программой, является подтверждением формирования новой оси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Чиновник отметил, что такая ситуация требует иного подхода от Запада и стран Ближнего Востока.

"Иранский террористический режим является соучастником войны в Европе и представляет угрозу цивилизованному миру", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что, по мнению американской разведки, Иран ищет помощи в России для поддержки своей ядерной программы.

К слову, РФ нуждается в союзниках, именно поэтому пытается развивать связи с Ираном и Саудовской Аравией.

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