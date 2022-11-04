У Зеленського відповіли лідерам, які підштовхують Україну до "мирних переговорів" з РФ
Світові лідери, які підштовхують Україну до компромісів з Росією та до "дипломатичного врегулювання" війни, забувають про важливу деталь.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Кожен архітектор чергового плану "дипломатичного врегулювання", що пропонує Україні віддати частину країни, забуває про деталь, яка робить неможливою ці примарні конструкції. Ця деталь - воля українського народу", - наголосив він.
При цьому Подоляк закликав осіб, які бажають "мирних переговорів" з Росією, не витрачати час, оскільки Україна ніколи не стане на коліна перед агресором.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Іран не допомагати Росії у війні проти України і попередив про наслідки таких дій.
Водночас в Ірані образилися на заяву Кулеби і запропонували "конструктивні переговори".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.