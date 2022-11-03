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В Ірані образились на заяви Кулеби і запропонували "конструктивні переговори"

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Іран, Четвер 03 листопада 2022 21:02
В Ірані образились на заяви Кулеби і запропонували "конструктивні переговори" Фото: в Ірані образились на заяви Кулеби і хочуть переговорів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В іранському Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву українського колеги Дмитра Кулеби, в яких він заявляв про безжальні наслідки у разі допомоги Росії. Там заявили, що ці заяви "емоційні" і закликали українську сторону до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію на сайті МЗС Ірану.

У публікації йдеться, що речник МЗС Нассер Канаані наголосив на активному нейтралітеті Ірану стосовно війни в Україні, а також заявив, що "емоційні заяви і голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в країні".

"Замість того, щоб висуватихибні звинувачення проти Ірану, влада України має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації щодо їх претензій", - заявив Канаані.

Він також "категорично заперечив" передачу Іраном зброї до Росії для війни в Україні.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Він заявив, що Україна буде безжальною у своїх діях у відповідь.

Тим часом згідно з даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.

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Іран Дмитро Кулеба
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