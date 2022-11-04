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У Зеленского ответили лидерам, подталкивающим Украину к "мирным переговорам" с РФ

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Киев, Пятница 04 ноября 2022 13:08
У Зеленского ответили лидерам, подталкивающим Украину к "мирным переговорам" с РФ Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Мировые лидеры, подталкивающие Украину к компромиссам с Россией и к "дипломатическому урегулированию" войны, забывают о важной детали.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Каждый архитектор очередного плана "дипломатического урегулирования", предлагающего Украине отдать часть страны, забывает о детали, которая делает невозможной эти призрачные конструкции. Эта деталь - воля украинского народа", - подчеркнул он.

При этом Подоляк призвал лиц, желающих "мирных переговоров" с Россией, не тратить время, поскольку Украина никогда не станет на колени перед агрессором.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Иран не помогать России в войне против Украины и предупредил о последствиях подобных действий.

В то же время в Иране обиделись на заявление Кулебы и предложили "конструктивные переговоры".

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