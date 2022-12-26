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У Зеленського про вибухи в Енгельсі: таких ексцесів буде багато

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Україна, Понеділок 26 грудня 2022 19:27
У Зеленського про вибухи в Енгельсі: таких ексцесів буде багато Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Днями вдруге за місяць в російському місті Енгельс пролунали вибухи. Кількість таких ексцесів в Росії зростає і це буде продовжуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі 24 каналу.

За його словами, українські військові знищують все, що стосується російських окупантів, на міжнародно визнаних територіях України, адже мають на це юридичне право. Однак він наголосив, що все, що відбувається на військових об'єктах в Росії - це наслідки війни та втрати керованості процесами.

"Ці всі ексцеси в Росії є наслідками війни, як такої. Ці ексцеси не є модельованими. Вони не контролюються Росією. Це говорить про втрату керованості вертикаллю", - сказав Подоляк.

Радник нагадав про різні несподівані процеси, що відбуваються останнім часом в Росії. Зокрема згадав про нещодавні пожежі в Новосибірську на об'єктах критичної інфраструктури. За його словами, це наслідок того, що окупанти не мають можливості докуповувати запчастини через введені санкції.

Подоляк також зазначив, що наразі РФ не здатна розв'язувати власні проблеми, адже не є технологічною державою, а іноземні спеціалісти відмовляють у консультації. Це й призводить до різних проблем.

"Також збільшується кількість саботажу та різних некерованих процесів у вертикалі управління в Росії. Тому таких ексцесів, зокрема в Енгельсі, на мій погляд, буде дуже багато", - вважає він.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи. У міністерстві оборони РФ заявляють, що вибух стався через збиття українського безпілотника засобами ППО.

Невдовзі на вибухи на аеродромі "Енгельс" відреагували у Повітряних силах України.

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