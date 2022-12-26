У Зеленского о взрывах в Энгельсе: таких эксцессов будет много

На днях второй раз за месяц в российском городе Энгельс прозвучали взрывы. Число таких эксцессов в России растет и это будет продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире 24 канала.

По его словам, украинские военные уничтожают все, что касается российских оккупантов, на международно признанных территориях Украины, ведь имеют на это юридическое право. Однако он подчеркнул, что все происходящее на военных объектах в России - это последствия войны и потери управляемости процессами.

"Эти все эксцессы в России являются последствиями войны, как таковой. Эти эксцессы не являются моделируемыми. Они не контролируются Россией. Это говорит о потере управляемости вертикалью", - сказал Подоляк.

Советник напомнил о различных неожиданных процессах, происходящих в последнее время в России. В частности, упомянул о недавних пожарах в Новосибирске на объектах критической инфраструктуры. По его словам, это следствие того, что оккупанты не имеют возможности докупать запчасти из-за введенных санкций.

Подоляк также отметил, что в настоящее время РФ не способна решать свои проблемы, ведь не является технологическим государством, а иностранные специалисты отказывают в консультации. Это и приводит к разным проблемам.

"Также увеличивается количество саботажа и различных неуправляемых процессов в вертикали управления в России. Поэтому таких эксцессов, в частности в Энгельсе, на мой взгляд, будет очень много", - считает он.