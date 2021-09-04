У Зеленского связывают задержание заместителя главы Меджлиса с участием в Крымской платформе

Представительство президента Украины в АР Крым отреагировало на задержание заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля. Такие действия российской оккупационной власти связывают с его участием в Крымской платформе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Представительства .

Обыски у Джеляля назвали очередным актом политики вытеснения коренного крымскотатарского народа и его представительных органов из Крыма.



"Убеждены, что соответствующие шаги оккупационной администрации Российской Федерации в отношении Наримана Джеляля связаны с его общественной и политической деятельность, в частности с его участием в качестве спикера на различных площадках саммита Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Заместителю председателя Меджлиса выразили поддержку и пообещали сделать "все для деоккупации временно оккупированного Крыма и привлечения виновных в этом и других преступлениях к ответственности".