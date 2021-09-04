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У Зеленского связывают задержание заместителя главы Меджлиса с участием в Крымской платформе

Автор: РБК-Украина

Представительство президента Украины в АР Крым отреагировало на задержание заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля. Такие действия российской оккупационной власти связывают с его участием в Крымской платформе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Представительства.

Обыски у Джеляля назвали очередным актом политики вытеснения коренного крымскотатарского народа и его представительных органов из Крыма.

"Убеждены, что соответствующие шаги оккупационной администрации Российской Федерации в отношении Наримана Джеляля связаны с его общественной и политической деятельность, в частности с его участием в качестве спикера на различных площадках саммита Крымской платформы", - говорится в сообщении.

Заместителю председателя Меджлиса выразили поддержку и пообещали сделать "все для деоккупации временно оккупированного Крыма и привлечения виновных в этом и других преступлениях к ответственности".

РБК-Украина писало, что сегодня утром к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля пришли с обыском в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.

После обысков его задержали и вывезли в неизвестном направлении.

Впоследствии стало известно, что прокуратура АР Крым открыла уголовное производство.

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МеджлисКрымская платформа