У Зеленського пов'язують затримання заступника глави Меджлісу з участю у Кримській платформі

Представництво президента України в АР Крим відреагувало на затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля. Такі дії російської окупаційної влади пов'язують з його участю у Кримській платформі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Представництва .

Обшуки у Джеляля назвали черговим актом політики витіснення корінного кримськотатарського народу та його представницьких органів з Криму.



"Переконані, що відповідні кроки окупаційної адміністрації Російської Федерації щодо Нарімана Джелялова пов’язані з його громадською та політичною діяльність, зокрема з його участю у якості спікера на різних майданчиках саміту Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.

Заступнику голови Меджлісу висловили підтримку та пообіцяли зробити "усе задля деокупації тимчасово окупованого Криму та притягнення винних у цьому та інших злочинах до відповідальності".