UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського про стелю на російський газ в ЄС: має бути ембарго

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В Офісі президента України пояснили ставлення до "стелі" ціни на газ, запропоновану країнами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офіса президента України Андрія Єрмака.

Як визначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, щодо "стелі" ціни на російський газ ставлення однозначне.

"Має бути ембарго, якщо ми справді виступаємо за справедливість", - пояснив він.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що міністри енергетики країн Європейського союзу зустрічаються 19 грудня у Брюсселі, щоб узгодити стелю цін на газ, що є екстреним заходом, який викликав розкол у думках у блоці. Це питання було узгоджено, навіть незважаючи на те, що низка країн блоку виступила проти таких обмежень.

Однак у Росії вже почали скаржитися на плани ЄС запровадити ліміт цін на газ та погрожують відповіддю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак