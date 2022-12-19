У Зеленского о потолке на российский газ в ЕС: должно быть эмбарго

В Офисе президента Украины объяснили отношение к "потолку" цены на газ, предложенное странами ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Как определил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, по поводу "потолка" цены на российский газ отношение однозначное.
"Должно быть эмбарго, если мы действительно выступаем за справедливость", - пояснил он.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что министры энергетики стран Европейского союза встречаются 19 декабря в Брюсселе, чтобы согласовать потолок цен на газ, являющийся экстренной мерой, вызвавшей раскол в блоке. Этот вопрос был согласован, даже несмотря на то, что ряд стран блока выступили против таких ограничений.
Однако в России уже начали жаловаться на планы ЕС ввести лимит цен на газ и угрожают ответом.
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