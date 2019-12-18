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У Зеленского считают, что особый статус Севастополя стал одной из причин аннексии Крыма

Новости » Политика     18.12.2019 - 11:12
У Зеленского считают, что особый статус Севастополя стал одной из причин аннексии Крыма
Иллюстративное фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Представитель президента заявляет, что в Украине не должно быть особого статуса для любых городов

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что особый статус Севастополя стал одной из причин аннексии Крыма Россией и дальнейшего развязывания войны против Украины. Об этом он написал в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, в Украине не должно быть городов с особым статусом.

"Сначала хочу сказать – о городе Севастополь никто не забыл. Должны отойти от советского и российского нарратива об особых статусах для отдельно взятых городов. Убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов. Город Киев, как столица, имеет статус города-столицы и это предмет отдельного регулирования, но это не особый правовой статус", - заявил Кориневич.

По его мнению, особый статус Севастополя создал условия для размещения там российской военной базы, которую использовали для захвата украинских территорий.

"Именно особый правовой статус Севастополя по факту стал одной из причин оккупации полуострова в 2014 году. Именно он, по сути, создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, которая в дальнейшем это использовала для захвата наших территорий и развязывания войны, международного вооруженного конфликта, оккупации части территории нашего государства", - отметил представитель президента.

Напомним, сегодня состоится заседание Генассамблеи Организации Объединенных Наций, где будет рассматриватся проект резолюции, направленной на защиту прав человека в оккупированном Крыму.

Ранее в ООН признали, что Россия нарушает Женевские конвенции, переселяя своих граждан с материковой части в оккупированный Крым в попытках изменить демографическую ситуацию полуострове.

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