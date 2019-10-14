ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

РФ нарушает Женевские конвенции из-за изменения демографии Крыма, - ООН

Новости » Политика    14.10.2019 - 21:35
РФ нарушает Женевские конвенции из-за изменения демографии Крыма, - ООН
Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Evan Schneider)

ООН признала нарушения РФ Женевских конвенций, из-за переселения людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию полуострова

Украина поблагодарила руководство ООН за официальное признание нарушения Россией Женевских конвенций, из-за сознательного переселения людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, передает пресс-служба Миссии Украины в ООН.

"Прежде всего моя делегация хотела бы выразить искреннюю признательность Генеральному секретарю ООН за публикацию 12 докладов, и среди них самого первого доклада "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Украина" в соответствии с положениями резолюции 73/263 Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал он.

Ельченко заявил, что согласно докладу РФ поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма. Также Ельченко отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение незаконных действий со стороны РФ, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационных властей.

Он добавил, что мониторинг ситуации с правами человека в оккупированном Крыму будет продолжен. Кроме того, Ельченко призывал международное сообщество удвоить свои усилия по обеспечению беспрепятственного доступа в Крым.

Напомним, ранее Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО констатировала ухудшение ситуации на территории оккупированного Крыма во всех сферах своей компетенции.

Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины У Путина исключают обсуждение Крыма в нормандском формате
Новости Украины ООНКрымВладимир Ельченко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь