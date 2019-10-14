РФ нарушает Женевские конвенции из-за изменения демографии Крыма, - ООН

Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Evan Schneider)

ООН признала нарушения РФ Женевских конвенций, из-за переселения людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию полуострова

Украина поблагодарила руководство ООН за официальное признание нарушения Россией Женевских конвенций, из-за сознательного переселения людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, передает пресс-служба Миссии Украины в ООН.

"Прежде всего моя делегация хотела бы выразить искреннюю признательность Генеральному секретарю ООН за публикацию 12 докладов, и среди них самого первого доклада "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Украина" в соответствии с положениями резолюции 73/263 Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал он.

Ельченко заявил, что согласно докладу РФ поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма. Также Ельченко отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение незаконных действий со стороны РФ, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационных властей.

Он добавил, что мониторинг ситуации с правами человека в оккупированном Крыму будет продолжен. Кроме того, Ельченко призывал международное сообщество удвоить свои усилия по обеспечению беспрепятственного доступа в Крым.

Напомним, ранее Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО констатировала ухудшение ситуации на территории оккупированного Крыма во всех сферах своей компетенции.