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Генасамблея ООН сегодня проголосует за резолюцию по Крыму

Новости » Общество     18.12.2019 - 08:10
Генасамблея ООН сегодня проголосует за резолюцию по Крыму
Фото: ГА ООН (из открытых источников)

В резолюции говорится о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму

В среду, 18 декабря, состоится заседание Генассамблеи Организации Объединенных Наций, где будет рассматриватся проект резолюции, направленной на защиту прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте миссии Украины в ООН.

Заседание начнется в 11 утра по восточному времени (17:00 по Киеву). Трансляция будет проходить по ссылке. После позитивных результатов голосования резолюцию немедленно вступит в силу.

Главное требование документа обращено к России - чтобы ее оккупационная власть прекратила менять на оккупированном полуострове демографическую ситуацию. Также в резолюции осуждаются массовые задержания активистов и правозащитников.

Украина также призывает РФ прекратить преследования крымчан за выражение мнений и освободить всех задержанных. Кроме того, в документе осуждается призыв на службу в российскую армию жителей оккупированного Крыма.

Напомним, ранее в ООН признали, что Россия нарушает Женевские конвенции, переселяя своих граждан с материковой части в оккупированный Крым в попытках изменить демографическую ситуацию полуострове.

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