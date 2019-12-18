Генасамблея ООН сегодня проголосует за резолюцию по Крыму

Фото: ГА ООН (из открытых источников)

В резолюции говорится о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму

В среду, 18 декабря, состоится заседание Генассамблеи Организации Объединенных Наций, где будет рассматриватся проект резолюции, направленной на защиту прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте миссии Украины в ООН.

Заседание начнется в 11 утра по восточному времени (17:00 по Киеву). Трансляция будет проходить по ссылке. После позитивных результатов голосования резолюцию немедленно вступит в силу.

Главное требование документа обращено к России - чтобы ее оккупационная власть прекратила менять на оккупированном полуострове демографическую ситуацию. Также в резолюции осуждаются массовые задержания активистов и правозащитников.

Украина также призывает РФ прекратить преследования крымчан за выражение мнений и освободить всех задержанных. Кроме того, в документе осуждается призыв на службу в российскую армию жителей оккупированного Крыма.

#HeadsUp #Crimea #UN



Tomorrow, December 18, #UNGA to consider a draft resolution seeking the protection of the human rights in the occupied #Crimea.



Tune in 11AM ET to follow live https://t.co/wtfGCZCC9H.



These are the core elements of the draft resolution pic.twitter.com/NYty6yfjY6 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 17, 2019

Напомним, ранее в ООН признали, что Россия нарушает Женевские конвенции, переселяя своих граждан с материковой части в оккупированный Крым в попытках изменить демографическую ситуацию полуострове.