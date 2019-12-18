У Зеленського вважають, що особливий статус Севастополя став однією з причин анексії Криму

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Представник президента заявляє, що в Україні не повинно бути особливого статусу для будь-яких міст

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що особливий статус Севастополя став однією з причин анексії Криму Росією і подальшого розв'язання війни проти України. Про це він написав у Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, в Україні не повинно бути міст з особливим статусом.

"Спочатку хочу сказати - про місто Севастополь ніхто не забув. Повинні відійти від радянського та російського наративу про особливі статуси для окремо взятих міст. Переконаний, в Україні не повинно бути особливого статусу для будь-яких міст. Місто Київ, як столиця, має статус міста-столиці і це предмет окремого регулювання, але це не особливий правовий статус", - заявив Кориневич.

На його думку, особливий статус Севастополя створив умови для розміщення там російської військової бази, яку використовували для захоплення українських територій.

"Саме особливий правовий статус Севастополя за фактом став однією з причин окупації півострова у 2014 році. Саме він, по суті, створив основи для розміщення на території України військової бази іноземної держави, яка надалі це використовувала для захоплення наших територій та розв'язання війни, міжнародного збройного конфлікту, окупації частини території нашої держави", - зазначив представник президента.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться засідання Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де буде розглядатися проект резолюції, спрямованої на захист прав людини в окупованому Криму.

Раніше в ООН визнали, що Росія порушує Женевські конвенції, переселяючи своїх громадян з материкової частини в окупований Крим у спробах змінити демографічну ситуацію півострові.