ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Зеленського вважають, що особливий статус Севастополя став однією з причин анексії Криму

Новини » Політика     18.12.2019 - 11:12
У Зеленського вважають, що особливий статус Севастополя став однією з причин анексії Криму
Ілюстративне фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Представник президента заявляє, що в Україні не повинно бути особливого статусу для будь-яких міст

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що особливий статус Севастополя став однією з причин анексії Криму Росією і подальшого розв'язання війни проти України. Про це він написав у Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, в Україні не повинно бути міст з особливим статусом.

"Спочатку хочу сказати - про місто Севастополь ніхто не забув. Повинні відійти від радянського та російського наративу про особливі статуси для окремо взятих міст. Переконаний, в Україні не повинно бути особливого статусу для будь-яких міст. Місто Київ, як столиця, має статус міста-столиці і це предмет окремого регулювання, але це не особливий правовий статус", - заявив Кориневич.

На його думку, особливий статус Севастополя створив умови для розміщення там російської військової бази, яку використовували для захоплення українських територій.

"Саме особливий правовий статус Севастополя за фактом став однією з причин окупації півострова у 2014 році. Саме він, по суті, створив основи для розміщення на території України військової бази іноземної держави, яка надалі це використовувала для захоплення наших територій та розв'язання війни, міжнародного збройного конфлікту, окупації частини території нашої держави", - зазначив представник президента.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться засідання Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де буде розглядатися проект резолюції, спрямованої на захист прав людини в окупованому Криму.

Раніше в ООН визнали, що Росія порушує Женевські конвенції, переселяючи своїх громадян з материкової частини в окупований Крим у спробах змінити демографічну ситуацію півострові.

Генасамблея ООН сьогодні проголосує за резолюцію по Криму Ахметов в обхід санкцій зберігає контроль над бізнесом в Криму, - розслідування
Новини України СевастопільКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся