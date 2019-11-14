В ООН приняли проект обновленной резолюции по Крыму

Иллюстративное фото (twitter.com/Верховна Рада)

Документ поддержали 67 стран

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в четверг, 14 ноября, поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу представительства Украины в ООН в Twitter.

Как сообщается, Третий комитет ГА ООН решил поддержать проект обновленной резолюции по защите прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Проект резолюции поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа.

Основными положениями обновленной резолюции являются требование к России прекратить изменять демографическую ситуацию на оккупированном полуострове, осуждение массовых задержаний активистов и правозащитников, призыв прекратить преследования крымчан и освободить всех задержанных за выражение мнений, а также осуждение призыва жителей оккупированного Крыма в российскую армию

Напомним, что 6 ноября делегация Украины в ООН представила проект обновленной резолюции по милитаризации оккупированного Крыма. Главной целью обновленной резолюции является принуждение Российской Федерации вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.

Кроме того, ранее в ООН признали, что Россия нарушает Женевские конвенции, переселяя своих граждан с материковой части в оккупированный Крым в попытках изменить демографическую ситуацию полуострове.